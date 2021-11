Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.11.2021.

Ein Dokument

Salzgitter (ots)

Einladung von Medienvertretern.

Die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel möchte Sie als interessierte Medienvertreter zu einer Präventions- und Informationsveranstaltung zur Thematik SQUID GAMES einladen.

Diese Veranstaltung befasst sich nicht nur mit der Beschreibung des Phänomens, sondern auch mit Verhaltensempfehlungen für Eltern.

Wir freuen uns daher, Sie am 12.11.2021, 13:00 Uhr, in unserer Dienststelle in der Joachim-Campe-Straße 21 in Salzgitter begrüßen zu dürfen.

Zur besseren Planung freue ich mich über Ihre Zusage unter der Mail-Adresse pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de.

Die Veranstaltung findet wie gewohnt unter den Corona Hygienebestimmungen statt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell