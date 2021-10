Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211025.2 Wrist: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Wrist (ots)

Samstagmittag hat eine Streife in Wrist einen Autofahrer kontrolliert, der unter Alkoholeinfluss stand. Ob der Beschuldigte einen Führerschein besaß, bleibt zu ermitteln.

Gegen 13.15 Uhr stoppten Beamte in der Hauptstraße einen Opel, der in der Vergangenheit mehrfach von Personen genutzt wurde, die keinen Führerschein besaßen. Auf dem Fahrersitz stellten die Polizisten einen 21-Jährigen fest, aus dem Fahrzeuginneren drang der Geruch von Alkohol. Ein daraufhin freiwillig von den 21-Jährigen absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,12 Promille. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, einen Führerschein konnte der Beschuldigte nicht vorlegen. Den, so der 21-Jährige, habe er zuhause in Polen liegen. Ob diese Angabe der Wahrheit entsprach, müssen die Ermittlungen ergeben. In jedem Fall wird sich der junge Mann wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten müssen, möglicherweise wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Merle Neufeld

