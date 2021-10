Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211025.1 Kellinghusen: Fahrt unter Drogeneinfluss

Kellinghusen (ots)

Am Freitagnachmittag hat eine Streife in Kellinghusen die Drogenfahrt eines Mannes aufgedeckt. Der Betroffene musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen und sein Fahrzeug erst einmal stehenlassen.

Um 17.15 Uhr unterzogen Beamte den Fahrer eines Kleinwagens in der Straße An der Stör einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der Betroffene zeigte sich gegenüber den Einsatzkräften auffällig nervös, im Zuge der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit ergaben sich Hinweise auf einen möglichen vorangegangenen Drogenkonsum. Ein daraufhin freiwillig von dem 18-Jährigen absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf THC, so dass die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten.

Den jungen Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, ein Bußgeld von 500 Euro bei einem Erstverstoß wird auf ihn zukommen.

Merle Neufeld

