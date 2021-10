Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211022.5 Itzehoe: Diebstahl einer Geldbörse

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag um 11.15 Uhr erledigte eine 85jährige Itzehoerin ihre Einkäufe beim Supermarkt am Langen Peter. Im Einkaufsbereich bemerkte sie, dass eine Person an ihrem Rucksack zog. Eine ihr unbekannte Frau mittleren Alters entfernte sich daraufhin. Ihre Kleidung und die Haarfarbe beschreibt die Geschädigte als dunkel. Die Geldbörse mitsamt persönlicher Papiere und einem zweistelligen Bargeldbetrag wurden entwendet

