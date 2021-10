Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211022.4 Itzehoe: Portemonnaie unbemerkt entwendet

Itzehoe (ots)

Während des Aufenthalts einer Seniorin in der Itzehoer Innenstadt hat ein Dieb der Frau unbemerkt ein Portemonnaie gestohlen. Die Tat fiel erst auf, als eine Zeugin die teilentleerte Geldbörse auffand und der Polizei übergab.

Am Vormittag hielt sich die Geschädigte in der Innenstadt auf. Dort besuchte sie unter anderem ein Geschäft in der Bekstraße und begab sich nach Beendigung ihrer Einkäufe nach Hause. Am Nachmittag meldete sich dann eine Mitarbeiterin eines Ladens in der Kirchenstraße, die ein Portemonnaie in dem Geschäft gefunden hatte. Wie sich herausstellte, hatte ein Dieb dieses der 89-Jährigen unbemerkt entwendet und die EC-Karte sowie Bargeld entnommen. Eine Streife brachte der Rentnerin ihr Eigentum zurück - diese hatte den Verlust noch gar nicht bemerkt. Wo der Täter zugeschlagen hat, blieb unklar - am Fundort des Stehlguts hatte die Dame sich jedenfalls nicht aufgehalten.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

