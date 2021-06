Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressemeldungen Kreispolizeibehörde Soest

Kreis Soest (ots)

Lippetal - Einbruch in Gaststätte - Geldkassetten und Geldbörsen gestohlen

Am Freitag, den 11.06.2021, zwischen 00.15 und 08.15 Uhr sind bisher Unbekannte in eine Gaststätte in der Distedder Straße eingebrochen. Durch ein Fenster verschafften sie sich Zugang zum Gebäude. Die Täter durchsuchten die Räume im Gaststättenbereich und entwendeten Geldkassetten und -börsen. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Soest unter 02921 91000. (Rö)

Warstein - Einbruch in Firma - Über Beute noch nichts bekannt

Unbekannte sind in der Zeit von Donnerstag auf Freitag (10.06. - 11.06.2021) zwischen 22.00 und 07.00 Uhr in eine Firma in der Walter-Rathenau-Straße eingebrochen. Durch ein Fenster gelangten sie ins Gebäude und durchsuchten ein Büro. Über die mögliche Beute kann noch nichts gesagt werden. Wer hat den Einbruch bemerkt? Hinweise an die Polizei in Warstein unter 02902 91000. (Rö)

Werl - Einbruch in Schützenhalle - Tresor geklaut

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstag auf Freitag (10.06. - 11.06.2021), zwischen 21.30 und 09.00 in die Schützenhalle in Westtönnen im Mawicker Weg eingebrochen. Aufgebrochen wurde auch ein Kassenhäuschen, aus dem ein Tresor gestohlen wurde. Über den Inhalt des Tresors können noch keine Angaben gemacht werden. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werl unter 02922 91000. (Rö)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell