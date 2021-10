Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211022.1 Itzehoe: Fußgänger bei Straßenquerung angefahren

Itzehoe (ots)

Am heutigen Morgen hat ein Fußgänger in Itzehoe eine Straße überquert und dabei ein herannahendes Fahrzeug übersehen. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, der Passant erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 07.40 Uhr beabsichtige ein Itzehoer, die vierspurige Adenauerallee aus Richtung des Landgerichtes in Richtung des Verkehrsamtes zu überqueren. Dabei kollidierte der 64-Jährige mit dem Wagen einer 37-jährigen Frau, die auf der Abbiegespur in Richtung des ZOBs unterwegs war und die er nicht gesehen hatte. Der Fußgänger stieß gegen den Außenspiegel des Mitsubishis und zog sich dabei eine leichte Verletzung zu. Ein Rettungswagen brachte den Itzehoer in ein Krankenhaus, an dem Unfallwagen entstand kein Sachschaden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell