POL-FR: Freiburg/Gundelfingen: Möglicher Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Wie der Polizei jetzt erst bekannt wurde, fuhr ein 18-jähriger Fahrradfahrer am Freitag, 27.08.2021, gegen 1.30 Uhr vom Freiburger Hauptbahnhof nach Gundelfingen nach Hause. Dort kam er allerdings erst gegen 4 Uhr mit leichten Verletzungen und ohne Fahrrad an. Der junge Mann kann sich weder an seine Heimfahrt, noch an den Verbleib seines Fahrrades erinnern. Ein der Polizei unbekannter Passant hatte an der Haltestelle Schwarzwaldstrasse, im Bereich der Alten Bundesstraße in Gundelfingen das Handy des Radfahrers aufgefunden.

Es ist aus jetziger Sicht nicht bekannt, ob möglicherweise ein Verkehrsunfall stattgefunden hat oder der Verletzte anderweitig Opfer einer Straftat geworden ist.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht mögliche Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem noch immer verschwundenen Fahrrad geben können. Hierbei handelt es sich um ein Herrentrekking Fahrrad, Farbe schwarz, Marke Breezer (blaue Aufschrift), Typ Liberty R2.3.

Insbesondere der Finder des Handys wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

