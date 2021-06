Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer in der Pariser Straße

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Dienstag hat ein alkoholisierter Mann in der Pariser Straße randaliert. Der 27-Jährige aus dem Stadtgebiet warf, an der Straße abgestellte, gelbe Plastikmüllsäcke auf die Fahrbahn. Die Säcke waren aufgerissen und der Inhalt quer über die Fahrbahn verteilt. Nach den Hinweisen von Passanten konnte eine Polizeistreife den Randalierer in Tatortnähe feststellen. Er war stark alkoholisiert und stritt alle Vorwürfe ab. Einen Alkoholtest lehnte er ab. Auf ihn kommt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu. Zusätzlich wurde dem Mann eine sogenannte "Gefährderansprache" gehalten, bei der ihm die möglichen Konsequenzen seines Verhaltens erläutert wurden. |elz

