Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hat sich Autoknacker verletzt?

Kaiserslautern (ots)

Am helllichten Montagnachmittag ist am Guimaraes-Platz ein Auto aufgebrochen worden. Unbekannte Täter schlugen zwischen 15.45 und 17 Uhr an dem Pkw eine Scheibe ein und stahlen aus dem Innenraum unter anderem ein Handy, den Personalausweis sowie eine EC-Karte.

Möglicherweise hat sich der Dieb bei der Tat verletzt. Bei der Spurensicherung wurde neben dem Wagen eine Glasscherbe gefunden, an der sich Blutspuren befanden. Diese wurde für die weiteren Ermittlungen gesichert.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Audi A4 zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell