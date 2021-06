Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sichergestellt: Nazi-Symbol an Hauswand angebracht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Montag im Stadtgebiet ein Nazi-Symbol sichergestellt. Ein 34-Jähriger hatte einen aus Kunstharz gegossenen Adler mit Hakenkreuz an seinem Wohnhaus angebracht. Zeugen informierten die Polizei. Gegenüber den Einsatzkräften gab der Mann an, dass er den Gegenstand geschenkt bekommen habe. Die Polizei stellte das Nazi-Symbol sicher. Die Beamten ermittelt wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell