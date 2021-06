Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Eingangstür am Arbeitsamt beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Mit einer Glasflasche haben Unbekannte am Wochenende eine Tür des Arbeitsamtes in der Augustastraße beschädigt. Das Glas der Tür riss. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die zwischen Freitagmittag und Montagvormittag an der Agentur für Arbeit Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

