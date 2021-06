Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: An Kiga und Schule zu schaffen gemacht

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wenig erfolgreich waren Einbrecher, die am Wochenende in Katzweiler aktiv waren. Allerdings richteten die Unbekannten Sachschaden an.

Am Montag wurde der Polizei ein unbefugtes Eindringen in einen Kindergarten gemeldet. Unbekannte Täter hatten in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, ein Gartentor aufgehebelt, um sich Zutritt zum Gelände in der Schulstraße zu verschaffen. Durch eine Hintertür drangen sie ins Gebäude ein und hebelten dort mehrere Spindfächer auf.

Offenbar fanden die Eindringlinge aber nichts, was sie interessierte - ersten Überprüfungen zufolge wurde nichts gestohlen. Somit blieb es beim Sachschaden an den aufgehebelten Türen und Fächern.

Parallel versuchten Unbekannte ebenfalls am Wochenende in eine benachbarte Schule einzubrechen. Am Montagmorgen wurden entsprechende Spuren an einer Zugangstür gefunden. Ob es den Tätern gelang, die Tür zu öffnen und ins Gebäude zu gelangen, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen laufen.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum am Wochenende verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Schulstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell