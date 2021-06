Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorradfahrer gestürzt

Kaiserslautern (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Montagnachmittag auf der Berliner Straße in Richtung Lauterstraße gestürzt. Mittig der Berliner Brücke wechselte der 16-Jährige die Fahrspur nach links und touchierte mit seinem Leichtkraftrad Bordstein. Dadurch verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte an die Brückenmauer. Der Fahrer erlitt Schürfwunden, Prellungen und ein gebrochenes Bein. Er wurde zur weiteren Behandlung ins nächste Krankenhaus gebracht. |elz

