Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Mountainbike in der Albert-Schweitzer-Straße gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Samstag, 07:30 Uhr ein Mountainbike in der Albert-Schweitzer-Straße in Höfingen. Das Fahrrad der Marke Propain Modell Spindrift hatte einen Wert von etwa 4.600 Euro und war in einem Abstellplatz mit einem Bügelschloss gesichert.

Das Polizeirevier Leonberg nimmt unter Tel. 07152 605 0 Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell