POL-PPWP: Motorrad mit Farbe eingesprüht

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Bienenstraße ein Motorrad mit silbergrauer Farbe besprüht. Den Schaden entdeckte der Fahrzeughalter am Samstagvormittag. Vandalen hatten die komplette Front des Motorrads mit Lack eingesprüht. Der Schaden wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt und fragt: Wem ist zwischen Mittwoch (16. Juni 2021) und Samstag (19. Juni 2021) Verdächtiges aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

