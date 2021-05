Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Beschädigungen an mehreren oberlausitzer Bahnhöfen

Löbau, Neugersdorf, Zittau, Kubschütz (ots)

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende an den Bahnhöfen und Haltepunkten in Zittau, Löbau, Neugersdorf und Kubschütz ihr Unwesen getrieben. Am 14. Mai 2021 war es ein tiefes Brandloch in der Frontscheibe eines Warenautomaten am Löbauer Bahnhof sowie bis zu 2 Meter lange Graffitischriftzüge in Zittau und Neugersdorf. Am 16. Mai kam noch eine fast völlig demontierte Lochblech-Rückwand des Wartebereiches in Kubschütz dazu. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen diesen groben Unfugs wegen Sachbeschädigung. Die eingetreten Schäden können noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell