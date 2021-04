Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brennender PKW in 17506 Gützkow

Wolgast (ots)

Am 25.04.2021 gegen 04:10 Uhr meldet eine Zeuge, dass in der Mascowstraße in 17506 Gützkow ein PKW brennt. Umgehend wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und zwei Funkstreifenwagen des Polizeirevier Wolgast zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Vor Ort brannte ein PKW VW Sharan in voller Ausdehnung. Umgehend begannen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr mit den Löscharbeiten und konnten das Feuer relativ schnell löschen. Nach Abschluss der Löscharbeiten musste festgestellt werden, dass durch das Feuer noch ein PKW VW Golf beschädigt wurde. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000,-EUR. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836-252224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

