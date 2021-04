Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Wohnmobiles in der Hainholzstraße in 18435 Stralsund

Stralsund (ots)

Am 24.04.2021 gegen 12:30 Uhr zeigte die 53-jährige deutsche Geschädigte den Diebstahl ihres Wohnmobiles an. Unbekannte Täter entwendeten das Fahrzeug im Zeitraum vom 23.04.2021 22:00 Uhr bis zum 24.04.2021 12:30 Uhr aus der Hainholzstraße in 18435 Stralsund. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein zwei Jahre altes Wohnmobil der Marke Knaus, in der Farbe Blau und mit dem amtlichen Kennzeichen HAST-AB 66. Dieses stand in der Hainholzstraße vor der Hausnummer 56. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 46.000,-EUR. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831-2890624, in jedem anderen Polizeirevier oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell