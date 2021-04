Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführer leistet Widerstand bei einer Verkehrskontrolle

Anklam (ots)

Am 24.04.2021 gegen 12:40 Uhr führte eine Gruppe der Landesbereitschaftspolizei eine Kontrolle der Corona-Landesverordnung an einer Kontrollstelle in der Friedländer Straße in 17392 Boldekow durch. In diesem Zusammenhang hielten die Beamten einen schwarzen PKW VW Transporter an, um diesen einer Kontrolle zu unterziehen. Nachdem der 51-jährige deutsche Fahrzeugführer seinen Führerschein und die Fahrzeugpapiere an die Beamten ausgehändigt hatte, wurde er durch diese aufgefordert aus dem Fahrzeug auszusteigen. Dieses verweigerte der Fahrzeugführer. Statt dessen verriegelte er das Fahrzeug, startete den Motor und fuhr auf einen der eingesetzten Beamten zu. Dieser stand zu diesem Zeitpunkt direkt zwischen dem PKW und einem Funkstreifenwagen. Da der Beamte befürchtete von dem Fahrzeug angefahren und eingeklemmt zu werden, zog er seine Dienstwaffe und gab einen Warnschuss in die Luft ab. Hierauf stoppte der Fahrzeugführer seinen PKW und setzte zurück um zu fliehen. Den Polizeibeamten gelang es daraufhin, die Seitenscheibe der Fahrertür einzuschlagen, den Fahrzeugführer aus dem PKW zu holen und vorläufig festzunehmen. Bei der Festnahme wurde der Tatverdächtige leicht verletzt, die Polizeibeamten blieben unversehrt. Gegen den Tatverdächtigen wurde Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte erstattet.

