Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulgen

Landkreis Rottweil) Autofahrerin schwer verletzt (18.12.2020)

K 5529 / SulgenK 5529 / Sulgen (ots)

Bei einem Unfall schwer verletzt hat sich am heutigen Freitagmorgen gegen 8 Uhr eine 58-jährige VW-Fahrerin, die auf der K 5529 von Seedorf kommend in Richtung Sulgen fuhr. Aus noch unbekannter Ursache kam sie mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und blieb zwischen zwei weiteren stecken. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war sie in ihrem Auto eingeklemmt aber ansprechbar. Die Freiwilligen Feuerwehren Seedorf und Sulgen, die mit sieben Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften an die Unfallstelle ausrückten, mussten mithilfe einer Rettungsschere das Dach entfernen und die Frau aus ihrem Fahrzeug befreien. Schwer verletzt wurde sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bis um 10.15 Uhr war die Kreisstraße komplett gesperrt.

