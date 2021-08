Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: von Fahrbahn abgekommen - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Montag, 30.08.2021, kurz vor Mitternacht, befuhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Opel die Bundesstraße 500 von Bläsiwald kommend in Richtung Häusern. Aus hier nicht bekannten Gründen kam der Pkw-Fahrer in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Schutzplanke, welche auf einer Länge von etwa 50 Meter beschädigt wurde. An dem Opel entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Der Schaden an der Schutzplanke dürfte auch mehrere Tausend Euro betragen.

