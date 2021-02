Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der Woldegker Straße

Neubrandenburg (ots)

Am heutigen 17.02.2021 gegen 10:45 Uhr ereignete sich auf der Woldegker Straße in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leichtverletzt wurde. Die Woldegker Straße war auf Höhe der Kreuzung Umgehungsstraße/ B 96 für ca. 45 Minuten vollgesperrt.

Ein 74-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Transporters befuhr die Woldegker Straße aus der Sponholzer Straße in Richtung Umgehungstraße. Eine 42-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW befuhr die Woldegker Straße stadteinwärts und missachtete nach bisherigen Erkenntnissen die rote Lichtzeichenanlage, sodass es in der weiteren Folge zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die Fahrzeugführerin des PKW wurde leichtverletzt und kam ins Klinikum Neubrandenburg. Es ist Sachschaden in Höhe von 15.000 EUR entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell