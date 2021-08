Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Motorradfahrer mit fast 200 Stundenkilometer auf Bundesstraße 500 unterwegs

Freiburg (ots)

Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen führte am Freitag, 27.08.2021, gegen 20.00 Uhr, auf der Bundessstraße 500, zwischen Tiefenhäusern und Waldhaus eine Geschwindigkeitsmessung durch. Dabei konnte ein 53-jähriger Motorradfahrer mit 194 Stundenkilometer gemessen werden. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt in diesem Bereich 100 Stundenkilometer. Da der Motorradfahrer seinen Wohnsitz im Ausland hat, wurde von diesem eine Sicherheitsleistung in einem hohen dreistelligen Eurobetrag erhoben. Zudem erwartet ihn noch ein 3-monatiges Fahrverbot sowie drei Punkte in Flensburg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell