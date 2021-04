Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Warnung vor Taschendieben

Hattingen (ots)

Am 08.04. kam es in den Mittagsstunden zu mehreren Diebstählen im Hattinger Innenstadtbereich. Die Bestohlenen konnten keine Angaben zu Tatverdächtigen machen. Die Polizei rät: Bewahren Sie Ihre Geldbörse eng am Körper auf, keinesfalls in Taschen im Einkaufswagen.

