POL-EN: Schwelm - Wer kennt diese Frau?

Schwelm (ots)

Am 01.10.2020 kam es gegen 10 Uhr in der Schwelmer Fußgängerzone zu einem Geldbörsendiebstahl. In der Börse befand sich eine EC-Karte, die zeitnah nach dem Diebstahl eingesetzt wurde, um Bargeld an einem Geldautomaten abzuheben. Aufnahmen der Überwachungsanlage, die die weibliche Person (160-165cm groß, braune Haare, schlanke Figur) zeigen, wurden nun für die Öffentlichkeitsfahndung im Fahndungsportal freigegeben. Sie finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/schwelm-taschendiebstahl-computerbetrug. Hinweise melden Sie bitte über 02336-9166-0 oder über die Kontaktstelle im Fahndungsportal.

