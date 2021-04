Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Ennepetal (ots)

Am 06.04. in der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr versuchten unbekannte Täter, in eine Arztpraxis in der Milsper Straße einzudringen. Durch die nicht verschlossene Haustür betraten sie das Treppenhaus des Gebäudes und beschädigten die Eingangstür der Praxis, die dem Einbruchsversuch jedoch Stand hielt. Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

