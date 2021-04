Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Hattingen (ots)

Am 08.04. gegen Mitternacht befuhr eine 43-jährige Hattingerin in ihrem Pkw VW die Marxstraße. Sie kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem der Alleebäume. Der Unfall wurde von zwei Zeuginnen bemerkt, die daraufhin die Unfallverursacherin, die ihren Pkw hinter der Unfallstelle am Straßenrand angehalten hatte, ansprachen. Diese entfernte sich jedoch zu Fuß von der Unfallstelle. Hinzugerufene Polizeibeamte trafen sie wenig später an ihrer Wohnanschrift an. Da ein Alko-Test positiv ausfiel, brachten die Beamten die Hattingerin zur Polizeiwache, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

