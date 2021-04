Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Zwei Unfälle auf der Wittener Straße

Sprockhövel (ots)

Am 06.04. um 07:45 Uhr befuhr ein 35-jähriger Wittener mit seinem Pkw BMW die Wittener Straße. Als er verkehrsbedingt bremsen musste, verlor er auf der winterglatten Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kam der Pkw in der Böschung zum Stehen. Der Wittener wurde leicht verletzt und suchte nach der Unfallaufnahme einen Arzt auf, sein Pkw wurde abgeschleppt. Etwa 30 Minute später kam es an anderer Stelle zu einem ähnlichen Unfall: Eine 23-jährige Gevelsbergerin kam mit ihrem Pkw BMW ins Rutschen und kollidierte mit der Leitplanke. Die Gevelsbergerin wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

