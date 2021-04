Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Gartengeräte entwendet

Sprockhövel (ots)

Im Zeitraum vom 01. bis zum 06.04. brachen unbekannte Täter das Tor eines städtischen Grundstücks am Rathausplatz auf. Vom Hof aus drangen sie in die vorhandenen Gebäude ein und entwendeten viele Gartengeräte sowie eine Waschmaschine. Im Anschluss verließen sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell