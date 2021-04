Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Mehrere Pkw beschädigt - Täter in Gewahrsam genommen

Ennepetal (ots)

Am 03.04. gegen 01:00 Uhr, meldete ein Zeuge eine männliche Person, die zuvor Autos beschädigt und Sachen aus den Autos entwendet haben soll. Eingesetzte Polizeibeamte trafen in der Nähe der Tatorte einen 20-jährigen Gevelsberger an, der einige der als gestohlen gemeldeten Dinge mit sich führte. Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell