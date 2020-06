Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unfall mit drei Verletzten

Melle (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19:25 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann aus Melle mit seinem Kia die Buersche Straße in Richtung stadtauswärts. Er beabsichtige nach links in die Alte Buersche Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Ford, der mit drei Männern aus Melle besetzt war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem die Insassen des Ford (21, 33, 46 J.) zum Teil schwer verletzt wurden. An beiden Pkw entstanden erhebliche Sachschäden, sie mussten abgeschleppt werden. Augenzeugen konnten Angaben zum Unfallhergang machen.

