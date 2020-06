Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Fahrraddiebstahl an den Salinen

Bad Rothenfelde (ots)

Am Montagabend ist im Bereich der Salinen an der Hannoverschen Straße ein teures Mountainbike gestohlen worden. Zwischen 19.55 Uhr und 20.50 Uhr knackte der Täter das Panzerkabelschloss, mit dem das schwarz/graue Fahrrad der Marke Cube, Modell Hybrid, an einen Metallbügel gekettet war und machte sich mit dem MTB aus dem Staub. Wer Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Fahrrades geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401/879500.

