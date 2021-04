Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Einbruch in Kiosk

Wetter (ots)

Am 06.04. gegen 04:00 Uhr drangen zwei unbekannte Täter gewaltsam in einen Kiosk an der Friedrichstraße ein. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie Zigaretten und andere Tabakwaren. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

