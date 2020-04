Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt Pkw in der Bahnhofstraße und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag hat ein unbekannter Autofahrer gegen 13.00 Uhr einen Kia beschädigt, der in der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Weinheim Galerie geparkt war. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 06201/1003-0 mit dem Polizeirevier Weinheim in Verbindung zu setzen.

