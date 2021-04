Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Auffahrunfall

Hattingen (ots)

Am 06.04. gegen 06:30 Uhr kam es an einer Ampel in der Hüttenstraße zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 28-jährige Hattingerin fuhr mit ihrem Pkw VW auf den vor ihr haltenden Pkw Ford einer 56-jährigen Hattingerin auf. Die 56-Jährige suchte nach der Unfallaufnahme selbständig einen Arzt auf.

