Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbrecher von Bewohner vertrieben

Hattingen (ots)

Am 06.04. gegen 11:30 Uhr versuchten unbekannte Täter, durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung in der Bogenstraße einzudrigen. Der Bewohner der Wohnung bemerkte das Hantieren am Fenster und machte sich bemerkbar, sodass die Täter in unbekannte Richtung flüchteten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell