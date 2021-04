Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Einbruch in Wohnung

Schwelm (ots)

In der Zeit vom 03. bis zum 06.04. drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Wörther Straße ein. Dort hebelten sie die Wohnungstür der Dachgeschosswohnung auf und durchsuchten diese. Sie entwendeten einen Laptop und ein IPad und entfernten sich in unbekannte Richtung.

