Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) In leerstehendes Jugendhaus eingestiegen (21.02.2021)

Blumberg (ots)

In ein leerstehendes ehemaliges Jugendhaus in der Straße "Dämmlewiesen" eingestiegen sind Jugendliche am Sonntagabend gegen 19 Uhr. Drei jüngere Personen beschädigten die Eingangstüre und gelangten so in das Gebäudeinnere, wo sie sich jedoch nur kurz aufhielten. Noch bevor eine Polizeistreife eintraf, waren die Jugendlichen wieder verschwunden und hinterließen eine beschädigte Tür. Der Sachschaden beträgt ein paar hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Blumberg, Tel. 07702 4779360, zu melden.

