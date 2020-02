Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Alkohol-/BTM-Fahrten vom vergangenen Wochenende

Steinfurt (ots)

Ort: Hörstel-Bevergern, Lange Straße Zeit: Freitag, 21.02.2020, 17.00 Uhr Sachverhalt: Eine 56 -jährige Frau aus Hörstel streifte einen geparkten Pkw. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, flüchtete sie von der Unfallstelle. Zeugen notierten das Kennzeichen. Die Fahrzeugführerin konnte ermittelt werden. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eröffnet.

Ort: Ibbenbüren-Alstedde, Ledder Straße Zeit: Samstag, 22.02.2020, 19.00 Uhr Sachverhalt: Ein 22-jähriger Ibbenbürener führte im angetrunkenen Zustand einen Pkw. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam dabei von der Fahrbahn ab. Er ließ sein Fahrzeug zurück und entfernte sich fußläufig. Über das Kennzeichen erfolgte eine Halterfeststellung. Der Fahrer wurde ermittelt. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eröffnet.

Ort: Ibbenbüren, Dörenthe, Münsterstraße Zeit: Sonntag, 23.02.2020, 00:25 Uhr Sachverhalt: Im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme anlässlich eines Auffahrunfalles rochen die Beamten bei der 24-jährigen Unfallverursacherin aus Osnabrück Alkohol in der Atemluft. Es wurde eine Blutprobe angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eröffnet.

Ort: Ibbenbüren - Schafberg, Schafberger Postweg Zeit: Sonntag, 23.02.2020, 22.47 Uhr Sachverhalt: Zwei Zeugen beobachteten eine 34 - jährige Frau aus Ochtrup, die Schlangenlinien fuhr. Die Zeugen informierten die Polizei. Die Frau konnte angehalten werden. Ein Vortest ergab 1,6 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe wurde angeordnet, ein Strafverfahren wurde eröffnet.

Ort: Steinfurt, Burgsteinfurt, B 54 Zeit: Sonntag, 23.02.2020, 23.54 Uhr Sachverhalt: Der 24-jährige Fahrer aus Burgsteinfurt befuhr mit seinem Pkw die B54 und beabsichtigte diese an der AS Steinfurt-Bagno zu verlassen. Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit ist er in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Auf der Grünfläche drehte sich der Pkw, es kam zu einer ersten Kollision mit einem Baum, wodurch sich der Pkw erneut drehte und ein zweites Mal mit der Front gegen einen weiteren Baum stieß. Am Pkw entstand Totalschaden. Ein durchgeführter Vortest ergab etwa 1,7 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eröffnet.

Ort: Greven, Nordwalder Straße Zeit: Montag, 24.02.2020, 00. 42 Uhr Sachverhalt: Der 56- jährige Emsdettener fiel einer Polizeistreife auf, weil er beim Führen seines Pkws alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigte. Ein Vortest ergab mehr als 1,0 Promille. Dem Emsdettener wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eröffnet.

Ort: Rheine Innenstadt, Kardinal-Galen-Ring/ Hovestraße Zeit: Samstag, 22.02.2020, 03.37 Uhr Sachverhalt: Ein 23-jähriger Pkw Fahrer aus Rheine sollte im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Er versuchte mit stark überhöhter Geschwindigkeit, sich dieser Kontrolle zu entziehen. Er wurde von den Polizeibeamten in ihrem Streifenwagen verfolgt. Einige Straßen weiter hielt er dann auf der Osnabrücker Straße selbständig an. Ein Vortest ergab 0,8 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Die Beamten eröffneten ein Strafverfahren.

