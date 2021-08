Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Garagenbrand

Aalen (ots)

Waiblingen-Neustadt: Lkw contra Pkw

Ein 34-jähriger Smart-Fahrer wollte am Mittwoch gegen 10:40 Uhr von der Andreas-Stihl-Straße in die Neustadter Hauptstraße abbiegen. Dabei missachtete er eine rote Ampel und kollidierte anschließend im Einmündungsbereich mit dem Lkw eines 62-Jährigen. Der Unfallverursacher selbst zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Smart war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Gesamtschaden wird auf 8500 Euro geschätzt.

Remshalden-Geradstetten: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Mittwochvormittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer beim Ausfahren aus einer Parklücke auf einem Parkplatz in der Raitengasse einen geparkten Fiat. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ am Fiat Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Mittwoch in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Düsseldorfer Straße. Ein bisher unbekannter Autofahrer kollidierte im kurzen Zeitraum mit einem geparkten BMW und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Hoher Schaden und zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und rund 55.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend gegen 19 Uhr an der Einmündung Westumfahrung / Schmidener Straße. Ein 63 Jahre alter Audi-Fahrer übersah beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Citroen eines 41-Jährigen und kollidierte beinahe frontal mit diesem. Der Citroen-Fahrer sowie dessen 42-jährige Mitfahrerin wurden beim Unfall leicht verletzt. Beide Autos mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden.

Korb: Garagenbrand

Ein Anwohner führte am Mittwochnachmittag in einer Garage in der Dieselstraße Handwerksarbeiten an einem Pkw durch. Hierbei gerieten der Pkw und anschließend die Garage in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Korb kam mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden an Pkw und Garage wird auf 50.000 Euro geschätzt, verletzt wurde beim Brand niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell