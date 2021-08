Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vandalismus auf Spielplatz, Unfall und Unerlaubtes Angeln

Aalen (ots)

Blaufelden: PKW von Fahrbahn abgekommen

Ein 38-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 6:00 Uhr die K 2533 in Richtung Billingsbach als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und auf dem danebenliegenden Acker liegen blieb. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.500 EUR.

Schwäbisch Hall: Unerlaubtes Angeln

Ein 20-Jähriger, sowie ein 40- und ein 43-Jähriger wurden am Dienstagabend kurz nach 18:00 Uhr von einem Zeugen gemeldet, wie sie im Bereich Im Loh illegal Fische aus dem Kocher geangelt hatten. Allen drei Männern droht nun eine Strafanzeige.

Vellberg-Dürrsching: Vandalismus auf Spielplatz

Zwischen Donnerstag und Dienstag entnahmen Unbekannte aus einer Hütte an einem Spielplatz am Dürrschingring mehrere größere Steine und warfen diese auf dem Gelände herum. Dabei warfen sie die Steine auch offenbar mit großer Wucht gegen weitere Spielgeräte, so dass hier Sachschaden entstand. Dieser dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizei Bühlertann bittet Zeugen sich unter Telefon 07973 5137.

