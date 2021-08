Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Korb: Korrektur zur Meldung "Streit unter Autofahrern eskaliert"

Aalen (ots)

Am Dienstag gegen 14:40 Uhr ist ein Streit zwischen zwei Autofahrern in der Lindenstraße eskaliert. Ein 57-Jähriger wendete mit seinem Pkw in der Lindenstraße und wollte anschließend am Fahrbahnrand einparken. Einem 24-jährigen Autofahrer dauerte dies offensichtlich zu lange, weshalb er mehrfach seine Hupe betätigte. Anschließend stieg der 57-Jährige aus seinem Pkw aus, öffnete die Fahrertüre des 24-Jährigen und schlug mehrfach auf diesen ein. Erst als Passanten dazwischen gingen, ließ der aggressive Autofahrer von seinem Opfer ab. Der 24-Jährige wurde im Anschluss in eine Klinik eingeliefert. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

