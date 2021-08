Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Drogeriemarkt, Diebstahl während Fußballspiel, Unfallflucht & Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Aalen (ots)

Rudersberg: Einbruch in Drogeriemarkt

In der Nacht auf Mittwoch gegen 1:45 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in einen Drogeriemarkt in der Straße Am Burren ein und durchsuchten diesen nach Diebesgut. Was genau die Täter letztlich entwendet haben, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Rudersberg unter der Telefonnummer 07183 929316 entgegengenommen.

Schorndorf-Buhlbronn: Diebstahl während Fußballspiel

Während des Fußballspiels am gestrigen Dienstag zwischen der TSG Buhlbronn und dem TV Weiler / Rems begab sich ein bisher unbekannter Dieb in die Gästekabine und entwendete dort drei Fahrzeugschlüssel sowie einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend öffnete der Täter die drei Pkw und entwendete aus diesen nochmals einen geringen Bargeldbetrag. Die Schlüssel warf er anschließend in eine nahe gelegene Wiese. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 13:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer den Außenspiegel eines in der Stuttgarter Straße geparkten Pkw und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Winterbach: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 58 Jahre alter Fahrer eines Paketdienstes wollte am Dienstag gegen 12:40 Uhr die Esslinger Straße von einem Parkplatz kommend überqueren und übersah hierbei einen 37-jährigen Motorradfahrer, der die Straße von Baltmannsweiler kommend in Richtung Winterbach entlangfuhr. Bei der anschließenden Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Seine KTM musste abgeschleppt werden.

