POL-AA: Ostalbkreis: Taxifahrer angegriffen und schwer verletzt - Unfallflucht - Sachbeschädigungen - PKW aufgebrochen - Zündelei

Essingen: Taxifahrer angegriffen und schwer verletzt

Am Sonntagmorgen gegen 2:40 Uhr ließ sich ein 35-Jähriger von einem Taxi in die Margarete-Steiff-Straße fahren. Als der Taxifahrer den Fahrpreis von rund 20 Euro von dem Fahrgast verlangte, sei dieser völlig unerwartet auf den Fahrer losgegangen, habe ihn geschlagen und zu Boden geworfen. Dort habe der Angreifer dem Taxifahrer gegen den Hals gedrückt, so dass der 58-Jährige kurzzeitig keine Luft mehr bekam. Weiterhin habe der 35-Jährige dem Taxifahrer mit dem Fuß ins Gesicht getreten, wodurch dieser erheblich verletzt wurde. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Kriminalkommissariats Aalen dauern an.

Aalen: Unfallflucht

In der Sankt-Johann-Straße wurde am Montag zwischen 15 Uhr und 16.45 Uhr ein dort geparkter Mercedes-Benz beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Bopfingen: Unfall beim Überholen

Am Dienstag um kurz vor 7 Uhr fuhren ein 20-jähriger VW Golf-Fahrer und eine 24-jährige VW Polo-Lenkerin auf der L1080, zwischen Unterriffingen und Hohenlohe, hinter einem LKW. Als der LKW-Fahrer seine Geschwindigkeit verringerte, um die nachfolgenden Fahrzeuge überholen zu lassen, scherte die Polo-Lenkerin aus und setzte zum Überholvorgang an. Nachdem sie sich bereits auf Höhe des Golfs befand, scherte dieser plötzlich ebenfalls aus und kollidierte mit dem neben ihm fahrenden Polo. Im weiteren Verlauf streifte der Golf noch den LKW. Bei dem Unfall, bei welchem niemand verletzt wurde, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Schechingen: PKW aufgebrochen

Zwischen Donnerstagabend, 21:30 Uhr und Freitagmorgen, 10 Uhr, wurde ein VW, welcher in der Hirtengasse geparkt war aufgebrochen und durchwühlt. Letztendlich wurden aus dem Fahrzeug lediglich ein paar Euromünzen entwendet. Der Polizeiposten Leinzell bittet unter der Rufnummer 07175 / 9219680 um Zeugenhinweise in dieser Sache.

Lorch: Farbschmierereien

Zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr und Dienstagmorgen, 08:30 Uhr wurde die Fassade des Dorfhauses in Waldhausen in der Vorstadtstraße mit Farbe beschmiert. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Im gleichen Zeitraum wurde zudem in der Straße Auf dem Schäfersfeld einige Wege und eine Tischtennisplatte im Bereich der Schäfersfeldschule mit Farbe beschmiert. Hier wird der Schaden auf etwa 100 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Zündelei

Am Montag wurde festgestellt, dass auf der Rückseite einer Reithalle in der Pfarrer-Vogt-Straße, direkt unterhalb der Holzverkleidung ein kleines Feuer entfacht wurde. Hierdurch wurde die Holzverkleidung auf eine Höhe von etwa 80 cm angekokelt. Der Vorfall muss sich zwischen dem 07.08.21 und dem 21.08.21 ereignet haben. Der entstandene Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

