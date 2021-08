Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Michelfeld: Verkehrsunfall

Am Dienstagmorgen gegen 06:45 Uhr wollte eine 27-jährige Ford-Fahrerin von der Bürkhofstraße in die Haller Straße in Richtung Schwäbisch Hall einbiegen. Dabei übersah sie einen auf der Haller Straße von Schwäbisch Hall in Richtung Mainhardt fahrenden 18-jährigen Seat-Fahrer. Es kam zum Crash zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro entstand.

