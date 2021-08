Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Sulzbach an der Murr: Gefährlich überholt

Der Fahrer eines orangefarbenen Pkw Toyota überholte am Samstag gegen 16.45 Uhr auf der L 1066 zwischen Siebersbach und Lautern. Beim Einscheren drängte er einen Motorradfahrer nach rechts ab, der einen Unfall gerade noch vermeiden konnte, indem er beschleunigte und aus der Gefahrenzone fuhr. Zur Klärung des Vorfalls bittet die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 um Zeugenhinweise.

Sulzbach an der Murr: Fahrrad contra Pkw

Ein 61-jähriger Radfahrer befuhr am Montag kurz nach 18 Uhr den Radweg der L 1066 von Spiegelberg in Richtung Sulzbach. Beim Queren der Ulmenstraße stieß er mit einem Mercedes-Fahrer zusammen, der gleichzeitig aus der Ulmenstraße auf die L 1066 einbiegen wollte. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Der Radfahrer blieb unverletzt.

Fellbach: Wer hatte rot - Zeugen zu Unfall gesucht

Eine 43-jährige Polo-Fahrerin befuhr am Montag gegen 15 Uhr die Ringstraße und bog vermutlich trotz roter Ampelphase nach links in die Bahnhofstraße ein. Sie stieß mit einer 56-jährigen Citroen-Fahrerin zusammen und verursachte hierbei 3000 Euro Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Aufgefahren

Ein 45-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Montag gegen 14 Uhr die L 1148 zwischen Haubersbronn und Schorndorf. Bei der Auffahrt zur B 29 war er unachtsam, erkannte zu spät das Anhalten des vorausfahrenden Verkehrs und fuhr einem Pkw Toyota hinten auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Winnenden: Feuerwehreinsatz

In einer Firma in der Alfred-Kärcher-Straße kam es am Montagabend gegen 21:45 Uhr zum kurzzeitigen Brand eines elektrischen Gerätes. Der Brand konnte durch Mitarbeiter der Firma selbstständig gelöscht werden. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr hinzugezogen, diese sorgte für ausreichend Belüftung der Räumlichkeiten. Niemand wurde verletzt, ob ein nennenswerter Schaden entstanden ist, ist bislang unklar.

