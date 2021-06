Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Steuerkabel an einem Baukran mutwillig beschädigt - Polizei sucht Zeugen (02. - 04.06.2021)

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

An einem Baustellenkran einer Großbaustelle in der Schmutterstraße haben unbekannte Täter im Zeitraum vom vergangenen Mittwochabend, 02.06., bis Freitagmorgen, 04.06., sämtliche Steuerungskabel beschädigt und so rund 2000 Euro Sachschaden angerichtet. Die Täter gelangten unter Überwindung einer Baustellenabsperrung auf das Baustellenareal und machten sich mit einer Zange oder ähnlichem Gerät an den elektrischen Steuerleitungen des Krans zu schaffen, durchtrennten hierbei alle sechs vorhandenen Steuerkabel und setzten so den Kran außer Betrieb. Die Polizei Trossingen (07425 3386-6) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

