POL-KN: (Rietheim-Weilheim, Lkr. Tuttlingen) Gegen Geländer des Kindergartens in Rietheim gefahren und sich nicht gemeldet - Polizei bittet um Hinweise (28.05. - 07.06.2021)

Rietheim-Weilheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 28.05., bis Montagmorgen, 07.06., ist ein Unbekannter in der Friedrichstraße gegen den Grundstückszaun des Rietheimer Kindergartens gefahren. Ohne sich zu melden oder sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nach erfolgter Mitteilung durch die Gemeinde ermittelt die Polizei nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise. Personen, die Angaben zum Verursacher des Unfalls am Kindergarten Rietheim machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen (07461 941-0) in Verbindung zu setzen.

