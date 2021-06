Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen /Lkr. TUT) - Versuchter Einbruch in der Daimlerstraße, gibt es Zeugen?

Frittlingen /Lkr. TUT (ots)

In der Zeit von Donnerstagmorgen bis Samstagmittag ist es in Frittlingen in der Daimlerstraße zu einem Einbruchsversuch in eine Gewerbeimmobilie gekommen. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen im genannten Tatzeitraum und der Tatörtlichkeit machen können.

Diese nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter 07424 9318-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell